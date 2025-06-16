Китай выдавливает Россию из Центральной Азии 16.06.2025, 12:14

Фото: AFP

В этом Пекину помогает Казахстан.

Визит главы Китая Си Цзиньпина в Казахстан призван укрепить влияние Китая в Центральной Азии на фоне общего ослабления России.

Об этом сообщает Bloomberg.

Глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отправился с визитом в Казахстан для переговоров с президентом Касым-Жомартом Токаевым и участия во втором саммите глав государств Центральной Азии.

В понедельник, 16 июня, у Си запланированы переговоры с лидером Казахстана, а на следующий день он примет участие во многостороннем саммите при участии руководителей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Издание отмечает, что это лишь третья зарубежная поездка Си Цзиньпина в 2025 году. Встреча в Астане проходит одновременно с саммитом «Группы семи» (G7) в Канаде.

Визит Си в Центральную Азию также происходит вскоре после визита госсекретаря США Марко Рубио, который провел переговоры с министром иностранных дел Казахстана в Вашингтоне.

Как отмечают аналитики, одной из главных задач поездки является усиление позиций Китая в Центральной Азии, в частности в контексте возможной эскалации напряжения в отношениях с США. Именно в Казахстане более десяти лет назад Си Цзиньпин впервые объявил о запуске инициативы «Один пояс, один путь».

Партнер лондонской консалтинговой компании PRISM Strategic Intelligence Ltd. Кейт Маллинсон отмечает, что Пекин стремится обеспечить экономическую стабильность на случай дальнейшего обострения отношений с Вашингтоном.

По ее словам, Китай «вышел из последних трех лет значительно сильнее в Центральной Азии» и продолжает укреплять свою экономику и цепи поставок после того, как Запад пытался изолировать Россию с 2022 года.

На переговорах, вероятно будет также затронута тема торговых ограничений и тарифной политики администрации президента США Дональда Трампа.

В Bloomberg полагают, что в условиях глобального соперничества Китай стремится развивать альянсы в Центральной Азии, где обостряется борьба за доступ к природным ресурсам и геополитическое влияние. В этом контексте важной стала и внешнеполитическая активность стран Запада: недавно регион посетили премьер-министр Италии Джорджия Мелони и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Регион Центральной Азии, обладающий значительными запасами урана, нефти и редкоземельных металлов, имеет стратегическое значение для Китая, поскольку обеспечивает ключевые сухопутные маршруты экспорта товаров в Европу. Историческое влияние России на бывшие советские республики было ослаблено в результате войны в Украине, которая длится уже четвертый год.

Это создает дополнительные возможности для Пекина по наращиванию экспорта в регион с совокупным валовым внутренним продуктом в размере примерно 500 млрд долларов.

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