На молочном рынке Беларуси банкротятся две компании 16.06.2025, 12:13

Три года назад их директора судили за мошенничество.

В Минске банкротятся две фирмы, которые занимались поставками молочной продукции. Речь о компаниях «МС Трайдинг» и «Милкинг». Три года назад их директора судили за мошенничество, пишет «Зеркало».

21 мая Экономический суд Минска рассмотрел сразу два дела о банкротстве — в отношении компаний «МС Трайдинг» и «Милкинг», следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве. Эти поставщики молочной продукции связаны между собой, а также с еще двумя фирмами — «ГенАр Групп» и «Молотрейд».

Поводом для начала процедуры в обоих случаях стали заявления от кредитора — «Банк РРБ», которому каждая фирма задолжала по 11,2 млн российских рублей. Это 422,8 тыс. белорусских рублей по курсу Нацбанка на 16 июня.

Суд установил, что у должников отсутствуют активы, и открыл конкурсное производство. Это процедура экономической несостоятельности. Ее проводят для того, чтобы удовлетворить требования кредиторов, защитить права должника, а также кредиторов при санации (оздоровлении). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

Оба поставщика ранее фигурировали в уголовном деле о мошенничестве. В 2022 году директора компаний признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. По материалам дела, в период с октября 2020-го по сентябрь 2021 года обвиняемый под различными предлогами — от поставок молочной продукции до заключения фиктивных договоров займа и перевозок — привлекал денежные средства, заведомо не планируя исполнять обязательства. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей. Минский суд приговорил менеджера к 5 годам лишения свободы в колонии усиленного режима и крупному штрафу.

Что касается двух других фирм, которыми управлял один и тот же директор, то «ГенАр Групп» ликвидировали еще в 2022 году, а «МолоТрейд» числится действующей, хотя и имеет финансовые трудности.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com