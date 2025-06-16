Генеральная битва Зеэв Ханин

16.06.2025, 12:23

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Зеэв Ханин

Случилось то, чего все давно ожидали.

Целью операции Израиля, которой было присвоено название «Народ как лев» («Ам ке-лави») или «Восстающий лев» (Rasing Lion) было объявлено нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана. В первые же часы ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и израильские спецслужбы нанесли серию мощных ударов центрам производства и обогащения ядерных материалов Ирана, иранским предприятиям по производству баллистических ракет, ракетные и авиабазы, ПВО, командные пункты.

Удары по четыремстам объектам

Всего в ходе первых пяти волн атаки, в которых более чем по ста целям в разны районах Ирана было задействовано порядка 200 военных самолетов, сброшено более 330 «различных боеприпасов». По заявлению ЦАХАЛа, речь идет об «упреждающем, точном, комбинированном наступлении, основанном на высококачественных разведданных, с целью нанести удар по ядерной программе Ирана, в ответ на продолжающуюся агрессию иранского режима против Израиля». Знаковым событием первого дня военных действий стал вывод из строя наземных и подземных объектов, включая производственные мощности и системы электроснабжения крупнейшего в Иране центра обогащения урана в Натанзе.

Параллельно методом точечных ударов было ликвидировано высшее армейское командование иранской армии (включая начальника генштаба Мохаммада Хоссейн Багери) и Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в том числе его командующего Хоссейна Салами, командующего ВВС КСИР Амира Али Хаджи-Заде и других высокопоставленных офицеров, Благодаря проведенной израильской внешней разведкой «Моссад» операции, детали которой не раскрываются, в «нужное время» все эти военачальники вместе оказались на совещании в подземном штабе. В общем, по состоянию на вечер первого дня военных действий, самолетами, дронами и другими воздушными средствами ВВС ЦАХАЛа было уничтожено два десятка ключевых фигур оборонной системы Ирана.

Все это стало одним из результатов скрупулезной разведывательно-аналитической работы, которая велась израильскими спецслужбами длительное время. Так, управление военной разведки (АМАН) генштаба ЦАХАЛа почти год формировало «банк целей», включая объекты ядерной инфраструктуры, ракетные производства, склады вооружений, районы базирования баллистических ракет и беспилотников. А также списки и местонахождения — убежища, квартиры или другие известные израильтянам места — тех высших военных чинов, которых ликвидировали в первые минуты операции. Целями ликвидаций также стали девять ученых-ядерщиков, игравших ключевую роль в создании и развитии иранской военной ядерной программы.

Моссад, со своей стороны, с помощью своих агентов провел серию тайных операций на территории Ирана, направленных на подрыв стратегических ракетных возможностей страны и её систем ПВО, осуществив массовое внедрение специальных видов вооружений, их развёртывание по территории Ирана и точечный запуск по заранее идентифицированным целям. Согласно данным израильских СМИ, а они ссылаются на источники в сфере безопасности, речь идет о трёх разных операциях. Первой было размещение возле объектов ПВО в центральной части Ирана подчиненной «Моссаду» группой спецназа управляемых ракет, которые параллельно с авиаударами по всей территории Ирана были одновременно задействованы и точно поразили заданные цели.

В ходе второй операции в Иран были тайно доставлены замаскированные средства поражения и передовые технологии, размещённые на транспортных средствах, которые впоследствии были использованы для нанесения мощного удара по системам иранским ПВО. Наконец, задолго до атаки в окрестностях Тегерана был создан тайный пусковой объект ударных дронов-камикадзе, которые в «час Х» были активированы по пусковым установкам баллистических ракет на военной базе Эсфеджабад, которая рассматривалась ключевой угрозой для стратегических и гражданских объектов Израиля.

По истечению полутора суток с начала израильской операции, по данным ЦАХАЛа, по всему Ирану были атакованы более 400 объектов в 150 целях. Иными словами, израильским силам удалось в основном закончить начатую в октябре прошлого года работу по подрыву возможностей иранских ПВО, в силу чего ВВС ЦАХАЛа получили почти полную свободу действий в Иране.

Иранский ответ

В том числе и поэтому реакция Ирана была слабее, чем могло ожидаться. По данным New York Times, которая ссылается наисточники в системе безопасности Израиля и американские источники в Тегеране, духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был переведен в безопасное место, где утром 13 июня созвал Высший совет национальной безопасности и приказал осуществить крупную комбинированную атаку на Израиль беспилотниками и ракетами «земля-земля» — с расчетом прорвать многоуровневую ПВО Израиля и нанести максимальный ущерб.

Однако превентивный удар ВВС ЦАХАЛа по объектам, где были развернуты иранские ракеты и дроны, сделал атаку запланированной интенсивности невозможной. В первой половине дня 13 июня Ирану удалось запустить в сторону Израиля лишь сотню БПЛА, которые все до единого были уничтожены израильтянами за пределами воздушного пространства еврейского государства. Не состоялся и затребованный Хаменеи одновременный запуск тысячи баллистических ракет, способный хотя бы частично прорвать систему многослойной израильской противовоздушной обороны — иранский персонал просто не смог вывезти из хранилищ уцелевшие ракеты и разместить их на стартовых площадках.

Ирану удалось запустить пятью волнами только порядка 200 ракет, которые, в подавляющем большинстве были перехвачены, либо (примерно четверть) упали на открытой местности, где не могли причинить вреда. К сожалению, единичные ракеты разорвались в районах плотной застройки Тель-Авивской метрополии, а также на севере и на юге Израиля. Погибло не менее 8 человек, 35 считаются пропавшими без вести, свыше 240 получило травмы, из них 65 человек госпитализировано.

ЦАХАЛ намерен продолжать наносить удары по военной инфраструктуре Ирана, а также по иранским прокси в странах, граничащих с Израилем, если они решатся атаковать Израиль. На этом этапе имеются в виду проиранские вооруженным формирования в Сирии и Ираке. Ливанская «Хезболла» уже заявила, что не намерена вмешиваться в конфликт, но никаких гарантий никто дать не сможет.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов подписать любое соглашение, которое обеспечило бы отсутствие у Ирана ядерного оружия, и добавил: «Согласно нашему принципу, оно под запретом». Но, продолжил Аракчи, если целью такого соглашения будет лишение Тегерана его ядерных прав, то он его не подпишет.

Таким образом, менее чем за двое суток Израиль нанес серьезный ущерб ключевым компонентам иранской военной, террористической и ядерной инфраструктуры, и максимально использует сложившуюся ситуацию. Работа израильских военных еще далека от завершения. У Ирана осталось еще немало боеприпасов, и вероятно, немало следующих ночей израильтянам придется провести в коллективных убежищах или в защищенных помещениях своих жилищ.

Так что — продолжение следует.

Зеэв Ханин, The Moscow Times

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