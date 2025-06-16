Автомобиль под Минском столкнулся с тремя лосями

Автомобиль под Минском столкнулся с тремя лосями1
- 16.06.2025, 12:29
Водитель Tesla чудом остался жив.
В четверг, 12 июня, около 01:30 ночи 28-летний водитель на Tesla двигался по 13-му километру дороги Р-1 Минск — Дзержинск в сторону столицы.
На скорости свыше 100 км/ч он наехал на трех лосей, которые внезапно выбежали на трассу. Избежать столкновения не удалось, сообщает телеграм-канал «Минский район Live».
В результате аварии дикие животные погибли на месте, а автомобиль получил механические повреждения. К счастью, сам водитель и его 26-летняя пассажирка не пострадали.