Автомобиль под Минском столкнулся с тремя лосями 1 16.06.2025, 12:29

Иллюстративное фото

Водитель Tesla чудом остался жив.

В четверг, 12 июня, около 01:30 ночи 28-летний водитель на Tesla двигался по 13-му километру дороги Р-1 Минск — Дзержинск в сторону столицы.

На скорости свыше 100 км/ч он наехал на трех лосей, которые внезапно выбежали на трассу. Избежать столкновения не удалось, сообщает телеграм-канал «Минский район Live».

В результате аварии дикие животные погибли на месте, а автомобиль получил механические повреждения. К счастью, сам водитель и его 26-летняя пассажирка не пострадали.

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