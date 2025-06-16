Как разоблачают псевдоученых: опыт США в медицинской отрасли 16.06.2025, 12:34

Недостоверные медицинские исследования могут вредить здоровью людей.

В США для борьбы с научным мошенничеством в медицинской сфере запустили The Medical Evidence Project — «Проект доказательной медицины». Инициатива Center for Scientific Integrity мониторит научные исследования и оповещает специализированные издания об авторах, пойманных на мошенничестве, пишет Le Monde.

Расследования запускают процесс, который в академической среде называется retraction или «ретракция» — официальный отзыв научной публикации. Последствия для недобросовестных ученых в таком случае очень серьезные. Их ждет увольнение с должностей и испорченная репутация в академической среде.

Фальсификация медицинских исследований провоцирует не только этические дилеммы. Такие действия могут иметь и летальные последствия. Например, серия голландских клинических исследований DECREASE подтверждала, что введение β-блокаторов перед операциями снижает смертность. На их основе даже были разработаны официальные рекомендации для европейских медицинских учреждений. Проверка исследований показала, что они были сфабрикованы. Графики и базы данных вымышлены, протоколы отсутствуют. Когда действие β-блокаторов проверили в настоящем исследовании, то выяснилось, что они наоборот на 27% повышают риск смертности.

Проект The Medical Evidence Project организован следующим образом. Создана сеть информаторов — так называемых whistle-blowers или разоблачителей. Действует анонимный канал для оповещений о мошеннических научных публикациях. Эксперты Center for Scientific Integrity проверяют эти сообщения и если факты подтверждаются, информируют издания, контактируют с научными и правительственными учреждениями. Платформа Retraction Watch публикует эту информацию.

Для мониторинга Center for Scientific Integrity используют, например, статистический, визуальный и алгоритмический методы анализа данных, что позволяют инструментально проверить графики, числовые данные, структуру публикаций и тому подобное. На эту программу фонд Open Philanthropy выделил двухлетний грант на сумму $900 000. Но инициатива существовала и раньше. В базе сфальсифицированных исследований Retraction Watch сейчас насчитывается несколько десятков тысяч недобросовестных публикаций. Эксперты по академической добропорядочности из Center for Scientific Integrity также публикуют информацию о материалах, на самом деле сгенерированных искусственным интеллектом.

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