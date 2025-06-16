«Изъятые более 3 млн долларов обращены в доход государства»
- 16.06.2025, 12:52
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Генпрокуратура направила в суд дело первого замначальника БелЖД.
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении первого заместителя начальника БелЖД Петра Дулуба — ему инкриминированы получение взяток от представителей коммерческих организаций, а также умышленное вопреки интересам службы неисполнение своих обязанностей из корыстной заинтересованности, сообщает «Зеркало» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Предварительным следствием доказано получение обвиняемым взяток в особо крупном размере. Помимо этого изъятые в ходе расследования уголовного дела более трех миллионов долларов США обращены в доход государства», — проинформировали в Генпрокуратуре.
Согласно материалам уголовного дела, Дулуб, используя свои служебные полномочия с привлечением частной логистической компании, организовал за взятки транзит угля из Казахстана в Польшу через территорию Беларуси вопреки интересам государственной организации железнодорожного транспорта.
Он же многократно получал взятки за содействие в предоставлении коммерческим структурам в пользование вагонов, принадлежащих Белорусской железной дороге.
Ранее избранную в отношении Дулуба меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генерального прокурора оставил без изменения.