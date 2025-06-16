Падет ли режим иранских мулл?
- 16.06.2025, 12:58
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У оппозиции появился шанс.
Могут ли удары Израиля по Ирану привести к смену режима? Такой вопрос сайт Charter97.org задал украинскому военно-политическому обозревателю группы «Информационное сопротивление» Александру Коваленко:
— Есть разные сценарии. Одним из них является падение режима аятолл. Я думаю, это вполне реалистично, чтобы оппозиция и наследники свергнутого в 70-е годы шаха вернулись к власти, и исламская республика Иран превратилась в светскую республику Иран.
Израиль, скажем так, растянул Иран на шпагат. Израиль сразу предупредил, что если будет ответная реакция, то будет уничтожена не только ядерная программа Ирана, но и вся его нефтедобывающая отрасль. Для Ирана это критично. И он просто не выживет с мертвой нефтедобывающей отраслью.
Но Иран также не мог не ответить, поскольку это было бы унижение, серьезнейшие репутационные потери в регионе. Он бы вообще полностью потерял бы какой-либо статус, поэтому вынужден был все-таки ответить. Дело в том, что отсутствие ответа еще бы привело к внутреннему политическому конфликту радикально настроенной части иранского общества, которые требовали бы мести, кровопролития и так далее.
Действующие власти Ирана вынуждены были ответить, но они не были вынуждены, скажем так, продолжать этот ответ. А они продолжают. И это все ведет к сценарию, когда уже не внутриполитические радикальные слои иранского общества будут как-либо влиять на это все, а как раз будут придавать возможности и силы оппозиционным структурам, оппозиционным ячейкам.
Тем более, что в Иране все-таки с оппозицией полностью не справились, полностью ее искоренить, расстрелять и засадить в тюрьмы не удалось. И определенное сопротивление все же присутствует.
Не исключаю, что эта операция может привести не только ко всем ранее перечисленным последствиям, но и в том числе и к падению режима аятолл.