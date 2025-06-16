Белоруска стала медалисткой престижных легкоатлетических соревнований
- 16.06.2025, 13:15
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Ранее она осудила репрессии в Беларуси и российскую агрессию.
Белорусская прыгунья в высоту Мария Жодик, которая выступает за Польшу, заняла третье место в престижных соревнованиях «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме в воскресенье, сообщает «Радыё Свабода».
Мария Жодик взяла планку на высоте 1,93 метра, уступив австралийке Николе Олислагерс (2,01) и олимпийской чемпионке из Украины Ярославе Магучих (1,99).
Это первая медаль 28-летней Марии Жодик на соревнованиях экстракласса.
Жодик родом из Барановичей. В 2020 году она подписала открытое письмо спортсменов, в котором осуждалась фальсификация выборов в Беларуси, а также насилие со стороны силовиков. Также спортсменка осудила войну России против Украины.
Белоруска тренируется в белостокском клубе Podlasie Białystok. Она получила польский паспорт и в прошлом году выступила (неудачно) на Олимпиаде в Париже.