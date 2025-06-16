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В Беларуси заметили фламинго

  • 16.06.2025, 13:25
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В Беларуси заметили фламинго
Иллюстративное фото

Бердвочеры устремились в Солигорский район.

В Facebook появилась информация о том, что в рыбхозе «Красная Слобода» в Солигорском районе в минувшие выходные «в группе с цаплями отмечена фламинго». Бердвочеры устремились в указанное место, но пока обнаружить и запечатлеть диковинную птицу не смогли.

Насколько реален визит фламинго в Беларусь, и что могло привести пернатого сюда, журналист «Смартпресс» узнала у орнитолога Александра Винчевского.

– Различные птицы постоянно залетают к нам, в том числе и фламинго, в этом нет ничего удивительного, – говорит эксперт. – Другое дело, что в Беларуси их редко регистрируют. Единстенный раз был в апреле 1961 года в Несвижском районе. Зато их регистрируют в соседних странах, в том числе севернее наших широт – под Москвой, в Прибалтике. Прилетают эти птицы и в Германию, а в последние годы начали гнездиться на юге Украины в Одесской области.

По словам орнитолога, если розовый фламинго и гостил в «Красной Слободе», скорее всего, это молодая особь, которая залетела сюда на день-два. Летом климат Беларуси им вполне подходит, а непродолжительный визит не дает возможности ощутить отсутствие морской воды, в которой обычно эти пернатые добывают себе пищу – мелких ракообразных, моллюсков, личинок насекомых.

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