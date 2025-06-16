В северных районах Беларуси жители услышат вой сирен 16.06.2025, 13:28

Проверять будут не только электросирены.

В Витебской области планируют провести техническую проверку системы оповещения населения.

Заработают не только электросирены, сообщили в пресс-службе МЧС.

Помимо этого, будут передаваться сообщения по радио и системам громкоговорящей связи торговых центров, железнодорожных и автовокзалов.

«Проверка проводится в целях поддержания в постоянной готовности и своевременного предупреждения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также информирования о порядке поведения в создавшихся условиях», – сказано в сообщении.

Спасатели напоминают, что если вы услышали звук сирены, нужно включить радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действия населения.

МЧС просит соблюдать спокойствие и общественный порядок при попадании в подобную ситуацию.

Проверку электросирен в Витебской области проведут 17 июня (ближайший вторник) с 10 до 16 часов.

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