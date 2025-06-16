«На этих условиях и с такой зарплатой никто не хочет работать» 1 16.06.2025, 13:43

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Белорус пожаловался на «Табакерки» — и понеслось.

Белорус в TikTok возмутился, что «Табакерки», расставленные по всей стране, «нигде не работают», и задался вопросом, в чем их смысл. Пользователи соцсети активно включились в обсуждение — многие отметили низкие зарплаты продавцов сети киосков. «Зеркало» посмотрело, что обсуждали в TikTok насчет «Табакерок» и какие зарплаты предлагают работникам этих киосков.

«Объясните мне, дураку, для чего стоят эти „Табакерки“ у нас по всей Республике Беларусь? Они большинство нигде не работают — сколько я ездил по Минску и в районах», — говорит мужчина, показывая на видео вывеску «Закрыто» на одной из таких точек.

«Смысл этих „Табакерок“?» — задается он вопросом, уточняя, что талончик на общественный транспорт можно купить у водителя.

Видео стали бурно обсуждать. Многие комментаторы отметили, что продавцы этих киосков имеют довольно низкие зарплаты.

«Согласна, киоски „Белсоюзпечати“ были раньше: и талон, и воды, и мороженое можно было купить, а эти полупустые стоят».

«Удобно было, когда союзпечать была, а это очередная афера, как и с валидаторами».

«Согласна! На остановках убрали киоски „Союзпечать“, где можно было купить много чего, и поставили вот это, которое еще никогда не работает».

«Раньше на остановке стоял ларек с фруктами. Хоть и не планировала, а куплю фрукты. А в этой табакерке купить нечего».

«Ты должен помнить, как они появились, вопреки запрету (он действовал в Минске. — Прим. ред.). Это чей-то бизнес из числа тех, кому закон не писан».

«У меня возле работы такая же. Как мимо ни прохожу, то переучет, то обед, то ушла в банк, то технический перерыв».

«А сколько им платят?» — поинтересовался один из комментаторов. — «С графиком 3/3, в районе, где хорошая проходимость, 700−900 рублей», ответили ему.

«Потому что на этих условиях и с такой зп никто не хочет работать».

«Да там платят зарплату от выручки копейки, поэтому туда никто не идет».

«А кто будет работать за 700 рублей. Какая зарплата, такие и работники».

«Смысл есть, но не нам с вами. Не зря столько лет назад отжали места у ИП и отдали одному».

По всей видимости, речь о киосках на остановках общественного транспорта, которые власти Минска закрыли в 2000-х.

Впрочем, некоторые пользователи TikTok рассказали, что точки в их местности исправно работают.

«У нас в Орше работают с 6.30 и до 19.00. А талончики продают кондукторы в автобусе».

«Ну, у нас в Шабанах работает исправно».

«У нас в поселке две, и работают».

«Я из Минска. По моему рабочему маршруту они работают. Я там себе водичку постоянно беру, когда в магазине очередь».

«Работаю в „Табакерке“ 3 года, всегда работаем 12 часов в день, добро пожаловать в Волковыск».

Вакансий немного, а зарплата невысокая

Несмотря на одинаковое название, у киосков «Табакерки» могут быть разные владельцы. Чуть более 2,1 тыс. из них числятся за компанией «Энерго-Оил» семьи бизнесмена Алексея Олексина, которыми управляют его региональные филиалы, следует из Торгового реестра на 15 июня. Еще более 590 — у госкомпании «Табак». Причем в этом случае почти все они были зарегистрированы в прошлом году, а несколько — в этом.

Алексея Олексина называют приближенным к Александру Лукашенко, он находится под санкциями как один из «кошельков» политика. В январе 2021 года стало известно, что Олексин переписал компании на сыновей, предположительно, опасаясь санкций. На тот момент в схеме бенефициарных собственников на сайте «МТБанка» было указано, что по 40% доли в «Энерго-Оил» приходится на Виталия и Дмитрия Олексиных, еще 20% — на Инну Олексину (жену бизнесмена).

В августе 2021 года и сама компания «Энерго-Оил» также оказалась под санкциями. А в апреле 2022 года указом Лукашенко бизнес Олексина исключили из списка компаний, имеющих исключительное право на импорт табачного сырья и изделий.

«Энерго-Оил» сейчас ищет несколько десятков кассиров. Они нужны в столице, Гродно, Бресте, Крупском, Логойском, Пуховичском, Дзержинском, Борисовском и других районах. В большинстве случаев наниматель не указывает уровень заработка. Но там, где сумма прописана, она довольно маленькая — от 726 рублей до уплаты налогов. И это на полную занятость с работой по 8 часов на пятидневке. Потолок по таким вакансиям компании, который мы нашли, 1 тыс. рублей брутто (то есть до вычета налогов).

Впрочем, не особенно более выгодные условия у его конкурента. «Табак» готов платить продавцам киосков от 850 до 1000 рублей (тоже с учетом налогов). Столько готовы платить кассирам «Табакерок» в Островецком и Октябрьском районах. Однако у нее есть также вакансия в Брестской области с более высокой оплатой до 1300 рублей на руки. За эти деньги предстоит работать пять дней в неделю или три через три по 11 часов.

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