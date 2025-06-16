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Как опозорилась иранская пропаганда

  • Сергей Ауслендер
  • 16.06.2025, 13:48
  • 1,190
Как опозорилась иранская пропаганда

Маленько ошиблись с масштабом.

Иранские ресурсы продолжают упражняться в применении ИИ в борьбе с авиацией сионистов. На первом фото получилось неудачно, хвост у самолета должен быть сзади, а не сбоку. Поэтому срочно переделали и получился звездолет, потому что маленько ошиблись с масштабом. Картинка выглядит, как дохлая птица, вокруг которой собираются муравьи.

Почему жлобятся скачать платную версию…

Сергей Ауслендер, Telegram

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