Как опозорилась иранская пропаганда
- Сергей Ауслендер
- 16.06.2025, 13:48
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Маленько ошиблись с масштабом.
Иранские ресурсы продолжают упражняться в применении ИИ в борьбе с авиацией сионистов. На первом фото получилось неудачно, хвост у самолета должен быть сзади, а не сбоку. Поэтому срочно переделали и получился звездолет, потому что маленько ошиблись с масштабом. Картинка выглядит, как дохлая птица, вокруг которой собираются муравьи.
Почему жлобятся скачать платную версию…
Сергей Ауслендер, Telegram