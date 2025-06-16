WSJ: Врачи и физиотерапевты меняют подход 16.06.2025, 13:50

Лед и полный покой могут замедлять заживление.

Традиционный метод — покой, лед и сдавливание — долгое время был золотым стандартом при ушибах, растяжениях и вывихах. Однако новые исследования ставят его эффективность под сомнение, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Врачи и физиотерапевты все чаще отдают предпочтение более естественным стратегиям восстановления, акцентируя внимание на движении и стимуляции собственных ресурсов организма.

Например, лед и полный покой, как выяснилось, могут замедлять заживление. Врач Каран Рай подчеркивает, что в течение первых 12–24 часов отдых важен, но затем необходимо осторожно возвращать подвижность в травмированную область.

Другой врач, Джесси Шоу, добавляет: воспаление — не враг, а часть естественного процесса восстановления тканей. А лед может снижать кровоток и, соответственно, мешать заживлению. Если и использовать его, то недолго — не более 8–12 минут и только в первые часы после травмы.

Новые протоколы лечения включают такие подходы, как движение, упражнения, обезболивание и лечение или отказ от противовоспалительных, сдавливание, осторожность. Через 3–5 дней можно добавить нагрузку.

Суть этих методов — поддерживать легкое движение, избегать излишней медикаментозной нагрузки и не бояться активности. Врач Радж Дасгупта отмечает, что даже настроение влияет на восстановление: вера в успех помогает быстрее вернуться к норме.

Современный подход к лечению травм — это синергия тела и ума, где на смену холоду и покою приходят движение и уверенность в собственных силах.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com