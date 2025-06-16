В Украине заявили, что не исключают провокаций РФ во время учений в Беларуси 16.06.2025, 14:07

ВСУ готовы к любым сценариям.

Украинские пограничники не исключают, что во время учений в Беларуси оккупанты могут прибегнуть к провокационным или демонстративным действиям в сторону украинской границы.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко в эфире телемарафона «Єдині новини», пишет New Voice.

Он уточнил, что Украина продолжает активно следить за подготовкой РФ и Беларуси к масштабным учениям.

«Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше вглубь территории Беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной. Мне сложно сказать, с чем это связано. Возможно, у Беларуси есть какие-то опасения. По состоянию на сейчас активной фазы этих учений нет», — заявил он.

Он также добавил, что на данный момент на территории Беларуси нет ударных группировок РФ, которые бы формировались, чтобы представлять угрозу для Украины. Пограничники продолжают пристально следить за ситуацией, чтобы быть готовыми к любым сценариям.

«В то же время для нас, конечно, приоритет — изучение той информации, которую мы можем получить по активной фазе совместных учений, потому что именно в это время риск для нашей страны может увеличиваться. Можно не исключать каких-то демонстративных действий по направлению нашей границы. Но наша основная задача — быть готовыми к развитию любых ситуаций», — подытожил он.

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