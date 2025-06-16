SIPRI: Мир приближается к новой ядерной гонке 16.06.2025, 14:13

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Фото: SIPRI

Страны мира наращивают свой ядерный потенциал.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал 16 июня ежегодный отчет, в котором говорится об опасном усилении ядерной угрозы.

В отчете указано, что почти все девять государств, обладающих ядерным оружием, – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль – в 2024 году продолжили интенсивные программы ядерной модернизации, модернизируя существующее оружие и добавляя новые версии.

Из общего мирового запаса, оцениваемого в 12 241 боеголовок в январе 2025 года, примерно 9614 находились на военных складах для потенциального использования. По оценкам экспертов, 3912 из этих боеголовок были развернуты с ракетами и самолетами, а остальные находились в центральном хранилище. Около 2100 развернутых боеголовок содержались в состоянии высокой боевой готовности на баллистических ракетах. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, но теперь Китай может хранить некоторые боеголовки на ракетах в мирное время. Ядерные риски растут по мере приближения новой гонки вооружений, отмечается в отчете.

Россия и США вместе обладают примерно 90% всего ядерного оружия, при этом их программы ядерной модернизации развиваются.

По оценкам SIPRI, сейчас у Китая не менее 600 ядерных боеголовок. Ядерный арсенал Китая растет быстрее, чем у любой другой страны, примерно на 100 новых боеголовок в год с 2023 года.

Считается, что Великобритания не увеличила свой арсенал ядерного оружия в 2024 году, ожидается, что ее запас боеголовок вырастет в будущем.

Индия снова немного расширила свой ядерный арсенал в 2024 году и продолжила разрабатывать новые типы систем доставки ядерного оружия.

Северная Корея продолжает отдавать приоритет своей военной ядерной программе как центральному элементу своей стратегии национальной безопасности. По оценкам SIPRI, в настоящее время страна собрала около 50 боеголовок, обладает достаточным количеством расщепляющегося материала для производства еще до 40 боеголовок и ускоряет дальнейшее производство расщепляющегося материала.

Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также, как полагают, модернизирует свой ядерный арсенал.

«Эпоха сокращения количества ядерного оружия в мире, которая длилась с момента окончания холодной войны, подходит к концу», – заявил Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник Программы по оружию массового поражения SIPRI и директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых (FAS). По его словам, наблюдается четкая тенденция к росту ядерных арсеналов, обострению ядерной риторики и отказу от соглашений о контроле над вооружениями.

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