Financial Times: ЕС рвет с Россией в еще одной сфере

Financial Times: ЕС рвет с Россией в еще одной сфере2
- 16.06.2025, 14:25
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Брюссель откажется от российского урана.
Брюссель на этой неделе представит законопроекты, направленные на полный запрет импорта российских ископаемых видов топлива в Европейский союз. При этом планы по отказу от российского ядерного топлива отложены из-за сложности этого процесса, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС заплатили Москве более 200 млрд евро за энергоносители. Импорт угля и нефти уже под санкциям. ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Ядерное топливо составляет всего около 700 млн евро из 22 млрд евро, выплаченных России в 2024 году, однако ЕС по-прежнему сильно зависит от российских поставок урана.
В ЕС насчитывается 101 ядерный реактор, из которых 19 построены по советской технологии «ВВЭР». При этом примерно 20–25% природного, переработанного и обогащенного урана поставляется из России.
Еврокомиссия планирует полностью отказаться от российских поставок в ядерной сфере к 2030-му году, однако для создания собственных мощностей требуется инвестировать около 241 млрд евро.
Отказ от российского урана вызывает сопротивление таких стран, как Венгрия и Словакия, где работают советские реакторы. Они говорят о вероятном увеличении цен и угрозах для энергетической безопасности.
ЕС уже работает над диверсификацией поставок урана, сотрудничает с Казахстаном, Канадой и Нигером.
Венгрия по-прежнему тесно связана с российскими технологиями, расширяя АЭС Пакш за счет российских энергоблоков, что вызывает серьезное напряжение с Брюсселем. В ответ Еврокомиссия рассматривает возможность введения торговых ограничений на поставки из России.
Эксперты подчеркивают необходимость развития европейской ядерной отрасли, которая станет ключом к энергетической независимости и достижению амбициозных климатических целей.