Financial Times: ЕС рвет с Россией в еще одной сфере 2 16.06.2025, 14:25

1,314

Брюссель откажется от российского урана.

Брюссель на этой неделе представит законопроекты, направленные на полный запрет импорта российских ископаемых видов топлива в Европейский союз. При этом планы по отказу от российского ядерного топлива отложены из-за сложности этого процесса, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

С момента начала полномасштабного вторжения России в Украину страны ЕС заплатили Москве более 200 млрд евро за энергоносители. Импорт угля и нефти уже под санкциям. ЕС планирует полностью отказаться от российского газа к 2027 году. Ядерное топливо составляет всего около 700 млн евро из 22 млрд евро, выплаченных России в 2024 году, однако ЕС по-прежнему сильно зависит от российских поставок урана.

В ЕС насчитывается 101 ядерный реактор, из которых 19 построены по советской технологии «ВВЭР». При этом примерно 20–25% природного, переработанного и обогащенного урана поставляется из России.

Еврокомиссия планирует полностью отказаться от российских поставок в ядерной сфере к 2030-му году, однако для создания собственных мощностей требуется инвестировать около 241 млрд евро.

Отказ от российского урана вызывает сопротивление таких стран, как Венгрия и Словакия, где работают советские реакторы. Они говорят о вероятном увеличении цен и угрозах для энергетической безопасности.

ЕС уже работает над диверсификацией поставок урана, сотрудничает с Казахстаном, Канадой и Нигером.

Венгрия по-прежнему тесно связана с российскими технологиями, расширяя АЭС Пакш за счет российских энергоблоков, что вызывает серьезное напряжение с Брюсселем. В ответ Еврокомиссия рассматривает возможность введения торговых ограничений на поставки из России.

Эксперты подчеркивают необходимость развития европейской ядерной отрасли, которая станет ключом к энергетической независимости и достижению амбициозных климатических целей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com