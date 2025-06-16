В Беларуси еще больше просели оптовые продажи 16.06.2025, 14:27

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По розничным тоже есть вопросы.

Белорусы в январе — мае в среднем ежедневно тратили в магазинах, торговых центрах и на рынках 28,8 рубля. Годом ранее эта сумма была 25,3 рубля, сообщает Белстат. При этом в Беларуси еще больше ускорилось падение оптовых продаж, а рост розничных замедлился, пишет «Зеркало».

Розничный товарооборот в январе — мае составил 39,7 млрд рублей. В сопоставимых ценах это на 9,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За прошлый месяц этот показатель притормозил в росте — в январе — апреле он прибавил на 10%.

При этом оптовая торговля за пять месяца этого года продемонстрировала падение — на 4,7% к аналогичному периоду 2024 года. Причем ситуация ухудшается — в январе — апреле снижение было на уровне 3,4%.

В общественном питании в январе — мае наблюдался рост — на 5% к аналогичному периоду 2024-го.

Что происходит с ценами в Беларуси и каков прогноз

Напомним, в мае годовая инфляция ускорилась до 7,1%, а месячная составила 1% к апрелю. Это следует из данных Белстата.

Удерживать инфляцию в пределах однозначной цифры во многом удается за счет жесткого ценового госрегулирования, которое ввели в октябре 2022-го. В апреле нынешнего года для него ввели послабления. После этого инфляция еще больше разогналась. Ранее эксперты отмечали, что беларусские чиновники пойдут на ослабление ценового регулирования для того, чтобы улучшить финансовое состояние предприятий из-за «накопленных ценовых издержек».

На 2025 год власти планируют удерживать инфляцию на уровне до 5%.

Нацбанк опасается, что если белорусы и дальше будут активно брать кредиты, то это может подорвать финансовую стабильность и ускорить инфляцию.

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