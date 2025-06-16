Зеленский прибыл в Австрию
- 16.06.2025, 14:36
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Вена будет предлагать роль площадки для переговоров Украины с РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 16 июня, прибыл с визитом в Вену, столицу Австрии, пишет New Voice.
Украинский президент прибыл в Вену вместе с первой леди Еленой Зеленской. Они уже встретились с президентом страны Александром ван дер Белленом и первой леди Дорис Шмидауэр.
Также Зеленский проведет рабочую встречу с канцлером Кристианом Штокером, пишет издание Heute. Отдельные переговоры проведут украинская и австрийская делегации, во время которых ожидается обсуждение экономического сотрудничества и восстановления Украины.
Heute пишет, что в присутствии глав двух государств будет подписано пять писем о намерениях, в частности, по сотрудничеству в сфере безопасности и безопасности детей, после чего состоится совместная пресс-конференция.