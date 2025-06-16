Лукашисты раскопали старую могилу в лесу 4 16.06.2025, 14:44

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Фото: t.me/MAYDAYMog

В рамках «дела о геноциде белорусского народа».

В Глуске прокуратура в рамках «дела о геноциде белорусского народа» раскопала старую могилу в лесу.

Речь идет об останках двух жителей деревни Стяг — отца и сына Микуличей, пишут правозащитники из Mayday. Эти жители были казнены нацистами в 1944 году.

На лесной могиле стоял крест, ее местонахождение знали местные жители, а родственники погибших постоянно ухаживали за захоронением.

Но останки пригодились для идеологической акции. В рамках уголовного «дела о геноциде белорусского народа» силами военнослужащих 52-го отдельного поискового спецбатальона Министерства обороны была проведена эксгумация останков.

Надзор осуществлял прокурор района Андрей Ларкин. Несмотря на то, что личности погибших были известны, останки направили специалистам Бобруйского межрайонного Госкомитета судебных экспертиз. После их заключения произойдет перезахоронение останков.

Фото: t.me/MAYDAYMog

Фото: t.me/MAYDAYMog

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