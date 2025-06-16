Вратарь из Новой Зеландии осуществил мечту на клубном чемпионате мира 16.06.2025, 14:49

Конор Трейси

Фото: DAZN

Конор Трейси — футболист, который работает на складе.

На старте клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом — 10:0.

Результат достаточно закономерен, поскольку в составе новозеландского клуба играют футболисты, которые совмещают спортивную жизнь с обычной работой. За «Окленд» играют — парикмахер, учитель и уборщик.

А на воротах команды из Новой Зеландии в матче против «Баварии» играл Конор Трейси — футболист, который работает на складе ветеринарной фармацевтической компании.

«Мы не видим солнца, на самом деле, потому что целый день на работе, ходим на тренировки, а потом возвращаемся домой в 9 или 9:30 вечера… Для некоторых игроков, у которых есть семьи, это очень тяжело», — рассказывал Трейси.

Несмотря на фиаско от немецкой команды, он осуществил мечту — встретился с Мануэлем Нойером. Голкипер мюнхенцев является кумиром Конора.

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