Вратарь из Новой Зеландии осуществил мечту на клубном чемпионате мира
- 16.06.2025, 14:49
Конор Трейси — футболист, который работает на складе.
На старте клубного чемпионата мира «Бавария» сокрушила «Окленд Сити» со счетом — 10:0.
Результат достаточно закономерен, поскольку в составе новозеландского клуба играют футболисты, которые совмещают спортивную жизнь с обычной работой. За «Окленд» играют — парикмахер, учитель и уборщик.
А на воротах команды из Новой Зеландии в матче против «Баварии» играл Конор Трейси — футболист, который работает на складе ветеринарной фармацевтической компании.
«Мы не видим солнца, на самом деле, потому что целый день на работе, ходим на тренировки, а потом возвращаемся домой в 9 или 9:30 вечера… Для некоторых игроков, у которых есть семьи, это очень тяжело», — рассказывал Трейси.
Несмотря на фиаско от немецкой команды, он осуществил мечту — встретился с Мануэлем Нойером. Голкипер мюнхенцев является кумиром Конора.