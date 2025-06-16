Три утренних вывода Александр Морозов

16.06.2025, 14:59

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Александр Морозов

А есть ли смысл сделки с Ираном?

Вот, что я сказал в трех утренних эфирах.

1. Шокирующая своей бессмысленностью реакция Трампа на происходящее. Какая «сделка» с Ираном, в момент, когда Израиль энергично и эффективно уничтожает сам «предмет сделки»? Независимо от того, будут ли США или не будут прямо поддерживать Израиль военными средствами, то есть даже в том случае, если США «дистанцируются», политическая квалификация происходящего должна быть максимально четкой. Вместо это какое-то бормотание за пределами не только «политического реализма», а вообще «политического картезианства», то есть это пребывание в «параллельной реальности».

2. Операция Израиля по уничтожению ядерной инфраструктуры, видимо, завершена за три дня. И она представляет собой демонстрацию колоссальных возможностей современной войны. Но мы и раньше знали, что израильская армия суперсовременная и мощная. Это не новость. Новость то, что Иран несколько раз «попал». То есть не только Израиль продемонстрировал возможности, но и Иран. И теперь все в регионе и шире начнут наращивать ракетные комплексы и заводить себе гиперзвуковые ракеты. Израиль выйдет из этой войны в очень опасном состоянии: ядерная угроза для него сократится, а вот угроза конвенционального оружия резко возрастет.

3. Иран. Многие ждут, что режим КСИР рухнет. И в последние годы было много свидетельств, что значительная и влиятельная часть иранского общества готова завершить историю всей этой «теократии» с ее исторически бессмысленной претензией уничтожить Израилль и вести бесконечно борьбу с американско-сионистской гегемонией. И именно в этом сейчас видна предательская слабость Трампа: все заявляют о том, что иранский народ заслуживает лучшего, чем нынешний политический режим. А Трамп говорит только об одном: о том, что с этим режимом он хочет заключить сделку. Если режим в Иране не рухнет, не должно быть иллюзий: он и без ядерного оружия, а только на одних гиперзвуковых ракетах будет представлять долгосрочную и обновленную угрозу и для Израиля, и для всего региона. И дружба с Кремлем у Тегерана быстро пойдет дальше в гору, на новые уровни.

Александр Морозов, «Фейсбук»

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