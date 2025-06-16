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NYT: Мы стоим на пороге новой эпохи

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  • 16.06.2025, 15:01
  • 1,464
NYT: Мы стоим на пороге новой эпохи

ИИ кардинально изменит жизнь человека.

Искусственный интеллект стремительно проникает во все сферы нашей жизни. ChatGPT уже стал одним из самых популярных сайтов на планете, а подобные технологии с невероятной скоростью меняют привычные способы работы, общения и даже творчества, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

С одной стороны, ИИ открывает невероятные возможности. Он помогает нам быстро получать информацию, генерировать идеи, упрощать рутинные задачи и даже творить искусство. Программисты уже доверяют ИИ написание кода, журналисты используют его для проверки фактов, а обычные люди — для решения бытовых вопросов и оформления интерьеров. Некоторые находят в ИИ замену терапевту или помощника в сложных жизненных ситуациях.

Но не стоит закрывать глаза на последствия повсеместного использования ИИ. Ошибки, неточности и «галлюцинации» машинного интеллекта могут дорого обойтись пользователям. Технологии пока не умеют полностью понимать человеческие ценности и могут вести себя непредсказуемо.

Еще одна серьезная проблема — влияние ИИ на рынок труда и творческие профессии. Ценность текстового и креативного контента уже снижается, а будущее многих специалистов вызывает тревогу. Тем не менее кризис может стать толчком для развития новых форм творчества, где человеческий вкус и интуиция останутся незаменимы.

В конечном итоге ИИ — это не приговор и не панацея, а мощный инструмент, требующий осознанного и взвешенного подхода. Мы стоим на пороге новой эпохи, и только от нас зависит, каким станет наше будущее — благом, управляемым нами, или вызовом, который мы не сможем контролировать.

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