закрыть
16 июня 2025, понедельник, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия выставляет новое требование к Украине

1
  • 16.06.2025, 15:24
  • 1,062
Россия выставляет новое требование к Украине

Его озвучили в МИД страны.

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия.

Грушко придумал, что поставленное Украине западное оружие «должно быть гарантированно сокращено и утилизировано».

Заместитель главы МИД РФ утверждает, что такое оружие на территории Украины якобы «создает огромную угрозу безопасности и для западных государств».

Он также привел манипулятивный пример Афганистана, где переданные моджахедам зенитно-ракетные комплексы Stinger «потом пришлось поставить под контроль».

Российское издание утверждает, что прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в так называемый российский «меморандум».

Пропагандисты считают, что вопрос уничтожения западного оружия может быть поднят уже во время третьего раунда переговоров между делегациями Украины и РФ.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук