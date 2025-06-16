Россия выставляет новое требование к Украине

Россия выставляет новое требование к Украине1
- 16.06.2025, 15:24
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Его озвучили в МИД страны.
Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.
Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия.
Грушко придумал, что поставленное Украине западное оружие «должно быть гарантированно сокращено и утилизировано».
Заместитель главы МИД РФ утверждает, что такое оружие на территории Украины якобы «создает огромную угрозу безопасности и для западных государств».
Он также привел манипулятивный пример Афганистана, где переданные моджахедам зенитно-ракетные комплексы Stinger «потом пришлось поставить под контроль».
Российское издание утверждает, что прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в так называемый российский «меморандум».
Пропагандисты считают, что вопрос уничтожения западного оружия может быть поднят уже во время третьего раунда переговоров между делегациями Украины и РФ.