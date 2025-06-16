Россия выставляет новое требование к Украине 1 16.06.2025, 15:24

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Его озвучили в МИД страны.

Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Александр Грушко заявил, что Украина якобы должна уничтожить все оружие, которое ей предоставили западные союзники.

Об этом он сказал в интервью российскому пропагандистскому изданию Известия.

Грушко придумал, что поставленное Украине западное оружие «должно быть гарантированно сокращено и утилизировано».

Заместитель главы МИД РФ утверждает, что такое оружие на территории Украины якобы «создает огромную угрозу безопасности и для западных государств».

Он также привел манипулятивный пример Афганистана, где переданные моджахедам зенитно-ракетные комплексы Stinger «потом пришлось поставить под контроль».

Российское издание утверждает, что прекращение поставок оружия и иностранной военной помощи Киеву входит в так называемый российский «меморандум».

Пропагандисты считают, что вопрос уничтожения западного оружия может быть поднят уже во время третьего раунда переговоров между делегациями Украины и РФ.

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