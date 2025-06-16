Брэд Питт снова готов работать с Томом Крузом, но при одном условии 1 16.06.2025, 15:27

Брэд Питт

Фото: Getty Images

Звезды впервые вместе появились на экране еще в 1994.

Знаменитый актер Брэд Питт заявил, что не против снова сняться вместе с Томом Крузом, но с одним важным условием — никаких смертельно опасных трюков на самолете, пишет издание Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Звезды впервые вместе появились на экране еще в 1994 году в фильме «Интервью с вампиром». По словам Питта, после съемок они даже гонялись вместе на картингах.

Отвечая на вопрос, при каких условиях они могли бы снова сниматься вместе, Питт сказал: «Ну, я не собираюсь снова висеть на борту самолетов и всякое такое. Если он снимется в чем-то, что происходит на земле — тогда я в деле».

Это неудивительно, учитывая известную страсть Тома Круза к опасным трюкам. Режиссер «Формулы-1» Джозеф Косински отметил разницу в подходах актеров к трюкам: «Том всегда идет до предела, но у него есть подготовка и опыт. Оба талантливые водители, но Круз, возможно, пугает нас немного больше».

Руководитель трюков фильма Грэм Келли добавил, что работа с Крузом — самый стрессовый опыт для команды: «Том действительно доводит все до предела. Это меня пугает. А Брэд понимает свои возможности и не пытается делать невозможное».

Фильм «Формула-1», созданный в партнерстве с реальной «Формулой-1» и ее десятью командами, выйдет в кинотеатрах 27 июня. Брэд Питт играет гонщика Сонни Хейза, который пытается вернуться на трек после серьезной аварии.

Питт рассказал, что работа с болидом «Формулы-1» оставила у него незабываемые впечатления: «Я пытался передать это чувство давления и силы, которое испытываешь — это что-то неземное. Нигде раньше такого не испытывал».

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