«Жить стало невозможно» 16.06.2025, 15:36

Соседи сделали кухню на лоджии, и теперь в квартире слышен звон посуды.

Минчанка утверждает, что после ремонта соседи оборудовали кухню на балконе, и теперь каждый вечер слышен звон посуды и разговоры, будто это происходит прямо в ее квартире.

Что делать в такой ситуации? За разъяснениями «Минск-Новости» обратились к участковому.

Анастасия, которая живет на улице Веры Хоружей, столкнулась с проблемой, касающейся шумных соседей:

«Наши соседи сверху почти полгода шумно делали ремонт — мы терпели, понимали, что хрущевка 1970-х годов требует капитальных изменений. Но теперь каждое утро и поздно вечером слышны звон посуды и разговоры, будто это происходит у нас дома. Сыну год, он не может заснуть. Жить стало невозможно».

Как выяснилось, соседи, вероятно, присоединили балкон к жилой зоне и оборудовали там кухню.

По словам инспектора, шум — одна из самых частых жалоб от жителей столицы. Однако нужно отличать обычные бытовые звуки днем и действия, которые нарушают тишину в ночное время — с 23:00 до 07:00.

Именно на этот период распространяется запрет на:

громкие разговоры и крики;

использование бытовой техники и аудиосистем;

ремонт;

резкое хлопанье дверью и так далее.

Нарушение тишины влечет за собой штраф от 2 до 10 базовых величин (часть 1 статьи 22.12 КоАП), а при повторных — до 30 БВ (часть 2 статьи 22.12 КоАП). Базовая величина в Беларуси составляет 42 рубля, а значит штраф может достигать 1260 рублей.

А что насчет балкона?

Если соседи действительно переоборудовали балкон в жилое помещение, это считается самовольной перепланировкой, особенно если на балконе появилось отопление или подключение инженерных систем. Расширять отапливаемую площадь квартиры за счет лоджий запрещено.

За это предусмотрены штрафы до 20 БВ (840 рублей), а в случае изменения несущих конструкций или вентиляции — до 30 БВ (1260 рублей). Более того, придется вернуть квартиру к исходному состоянию. Протокол могут составить представители исполнительного комитета, ЖЭСа или организации, обслуживающей дом. Решение будет принимать суд.

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