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Это уже даже не Оруэлл, а Джанни Родари

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 16.06.2025, 15:42
Это уже даже не Оруэлл, а Джанни Родари

Шизофреническая реальность путинской России.

Шизофреническая реальность путинской России уже давно превзошла все утопии и пародии на диктатуры.

Советский лозунг «Миру - мир», теперь тоже объявлен вражеским и экстремистским и за него возбуждают уголовные дела.

Это уже не Оруэлл даже, а Джанни Родари. Было у него такое произведение «Джельсомино в стране лжецов», где говорить правду было преступлением.

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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