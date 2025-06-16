Это уже даже не Оруэлл, а Джанни Родари
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 16.06.2025, 15:42
Шизофреническая реальность путинской России.
Шизофреническая реальность путинской России уже давно превзошла все утопии и пародии на диктатуры.
Советский лозунг «Миру - мир», теперь тоже объявлен вражеским и экстремистским и за него возбуждают уголовные дела.
Это уже не Оруэлл даже, а Джанни Родари. Было у него такое произведение «Джельсомино в стране лжецов», где говорить правду было преступлением.
Телеграм-канал «Сеятель ветра»