Знатоки «Что? Где? Когда?» раскусили вопрос белоруса о популярном хобби всех возрастов
- 16.06.2025, 15:47
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А вы сможете?
В телеклубе «Что? Где? Когда?» проходят игры летней серии, в которых активно участвуют и белорусские телезрители, пишет «КП» .
Так, в игре против команды Максима Поташева прозвучал вопрос от инженера Сергея Шиловича из Солигорска:
«Поэзия и прогресс подобны двум честолюбцам инстинктивно ненавидящим друг друга. И когда они сталкиваются, один порабощает другого. Поэтому ей надлежит ограничиться ролью служанки подобно книгопечатанью и стенографии, которые не вытесняли литературу. О чем писал Шарль Бодлер? И что это за служанка такая?»
Капитан команды Максим Поташев так представил знатока, которому доверили ответ: «Я думаю, что о своем главном хобби должен ответить Юрий Филиппов».
«Думаем, что это фотография», - сказал Юрий.
Ведущий озвучил правильный ответ:
«Шарль Бодлер писал в середине XIX века о фотографии. Он считал, что она никогда не станет искусством».
В итоге знатоки одержали победу со счетом 6:3.