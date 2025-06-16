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Украинские десантники уничтожили бронеколонну российских военных

  • 16.06.2025, 15:55
  • 2,414
Украинские десантники уничтожили бронеколонну российских военных

Маневр завершился для оккупантов фатально.

Бойцы 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Вооруженных сил Украины успешно разгромили штурмовую бронированную колонну российских оккупантов, которая пыталась атаковать украинские позиции на одном из участков фронта.

Как сообщили пресс-службы бригады и командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, операция была зафиксирована с помощью беспилотных летательных аппаратов. На опубликованных видеокадрах видно, как артиллерия 82 ОДШБр наносит сокрушительные удары по вражеской технике и пехоте.

В официальном комментарии подчеркивается: «Вражеская техника вместе с пехотой пыталась прорваться к нашим позициям, но получила «горячий» прием. Маневр завершился для противника фатально: его стерли с лица земли».

В ходе боя были уничтожены две боевые бронированные машины противника, а также ликвидированы мотоциклисты. Однако, несмотря на значительные потери, противнику удалось высадить часть штурмовиков вблизи украинских позиций. Точные результаты атаки уточняются.

Видео операции доступно на медиаресурсах подразделения, демонстрируя профессионализм и решительность украинских десантников в защите родной земли.

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