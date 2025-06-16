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Популярный робот-пылесос попал под запрет в Беларуси

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  • 16.06.2025, 16:04
  • 2,460
Популярный робот-пылесос попал под запрет в Беларуси

Из-за блока питания.

Популярный робот-пылесос попал под запрет продаж в Беларуси из-за блока питания. Подробности рассказали в пресс-службе Госстандарта.

В сообщении сказано, что под запретом оказался робот-пылесос Dream Trouver Robot Vacuum M1 (модель RPM1GA). Его производителем является компания Dreame Trading (Tianjin) (Китай). В ведомстве заметили, что по теплостойкости блока питания – части из изоляционных материалов, которые поддерживают токоведущие части, оказались недостаточно теплостойкими.

Кроме того, в момент испытаний давления шарика при температуре 125 градусов диаметр шарика на частях изделий, которые поддерживают токоведущие части, при норме 2,0 миллиметра оказался 4,10 миллиметров. Названный пылесос запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 17 июня 2025 года.

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