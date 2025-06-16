ЦАХАЛ: Уничтожена треть пусковых ракетных установок Ирана
- 16.06.2025, 16:08
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Для авиаудара было задействовано около 50 самолетов.
Армия обороны Израиля уничтожила треть ракетных установок иранского режима. Об этом ЦАХАЛ сообщил в официальном Telegram-канале.
Утверждается, что в ночь на 15 июня были уничтожены свыше 20 ракет класса «земля-земля» за несколько минут до того, как Иран планировал выпустить их по Израилю.
Около 50 израильских самолетов завершили несколько волн ударов ночью, нацелившись примерно на 100 военных целей в Исфахане, что в центральной части Ирана. Они идентифицировали и нанесли удары по местам хранения ракет, пусковым установкам ракет класса «земля-земля», которые были готовы к запуску, и командным центрам, где пусковые отряды готовились к выполнению запусков в сторону территории Израиля.
Кроме того, в режиме реального времени пилоты обнаружили пусковую ячейку ракет, которая пыталась совершить запуск в сторону Израиля. Она была уничтожена вместе с ракетами.
«С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима», – отметили в ЦАХАЛ.