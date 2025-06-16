NI: Малая подлодка США годами следила за Россией 2 16.06.2025, 16:19

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Кремль даже не догадывался об этом.

Малоизвестная атомная подводная лодка ВМС США NR-1, прозванная ее экипажем «Нервин», почти 40 лет выполняла тайные миссии в интересах как науки, так и военной разведки, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Созданная по инициативе адмирала Хаймана Риковера — архитектора ядерного флота США — NR-1 была запущена в 1969 году и стала самой маленькой атомной субмариной в истории флота.

Несмотря на скромные размеры (всего 400 тонн водоизмещения), подлодка обладала уникальными возможностями: манипулятор для подъема грузов с морского дна, выдвижные колеса для «езды» по дну океана, камеры и прожекторы, а также способность погружаться на глубину до 725 метров.

Официально NR-1 никогда не была введена в строй — таким образом Риковер обошел надзор Конгресса. Экипаж из 10–13 человек жил в суровых условиях: без кухни, душа и с минимальными удобствами, но это не мешало выполнять секретные задания.

Среди громких операций — участие в расследовании катастрофы шаттла Challenger (1986), изучение останков госпитального судна Britannic (1995), а также поиск и подъем фрагментов истребителя F-14 с палубы авианосца (1976). Но главные ее миссии остаются засекреченными — NR-1 использовалась для глубоководной разведки, включая возможное подслушивание советских подводных кабелей связи.

Легендарная подлодка была выведена из эксплуатации в 2008 году, но часть ее оборудования сохранена в музее подводных сил США в Гротоне. NR-1 остается уникальной страницей в истории как военной, так и научной подводной деятельности США.

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