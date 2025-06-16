закрыть
16 июня 2025, понедельник, 17:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

NI: Малая подлодка США годами следила за Россией

2
  • 16.06.2025, 16:19
  • 3,610
NI: Малая подлодка США годами следила за Россией

Кремль даже не догадывался об этом.

Малоизвестная атомная подводная лодка ВМС США NR-1, прозванная ее экипажем «Нервин», почти 40 лет выполняла тайные миссии в интересах как науки, так и военной разведки, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Созданная по инициативе адмирала Хаймана Риковера — архитектора ядерного флота США — NR-1 была запущена в 1969 году и стала самой маленькой атомной субмариной в истории флота.

Несмотря на скромные размеры (всего 400 тонн водоизмещения), подлодка обладала уникальными возможностями: манипулятор для подъема грузов с морского дна, выдвижные колеса для «езды» по дну океана, камеры и прожекторы, а также способность погружаться на глубину до 725 метров.

Официально NR-1 никогда не была введена в строй — таким образом Риковер обошел надзор Конгресса. Экипаж из 10–13 человек жил в суровых условиях: без кухни, душа и с минимальными удобствами, но это не мешало выполнять секретные задания.

Среди громких операций — участие в расследовании катастрофы шаттла Challenger (1986), изучение останков госпитального судна Britannic (1995), а также поиск и подъем фрагментов истребителя F-14 с палубы авианосца (1976). Но главные ее миссии остаются засекреченными — NR-1 использовалась для глубоководной разведки, включая возможное подслушивание советских подводных кабелей связи.

Легендарная подлодка была выведена из эксплуатации в 2008 году, но часть ее оборудования сохранена в музее подводных сил США в Гротоне. NR-1 остается уникальной страницей в истории как военной, так и научной подводной деятельности США.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук