«Лукашенко боится» 16.06.2025, 16:24

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Чего ждать от военных учений «Запад-2025».

Россия может использовать учения «Запад-2025», чтобы нарастить численность армии для войны против Украины, считает латвийский генерал Андис Диланс. Он уверен, что пока Москва не готова к атаке на Латвию — страну-члена НАТО. У российского диктатора Владимира Путина просто не хватит для этого ресурсов. Тем не менее российско-белорусские маневры страны Балтии рассматривают как потенциальную угрозу, поэтому укрепляют границы и тестируют системы экстренного оповещения. Детальнее в теме разбирались журналисты FREEДOM.

Беларусь передислоцирует предстоящие военные учения вглубь страны — подальше от границы с Украиной. На решение белорусского диктатора Александра Лукашенко могли повлиять успехи украинских военных в Курской области, считает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я думаю, сам Лукашенко боится, что мы в Украине будем считать, что присутствие контингента на учениях — это подготовка к наступательным действиям. Он понимает после наших ответных шагов на Курском направлении, на что мы способны, если будем чувствовать угрозу», — сказал Зеленский на встрече с журналистами.

О том, что Россия и Беларусь собираются провести совместные учения на белорусской территории, стало известно еще в 2024 году. Тогда генштабы вооруженных сил двух стран начали подготовку к маневрам «Запад-2025». Они должны пройти в сентябре. Позже министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил, что власти решили сократить масштаб совместных учений и перенести их подальше от западных границ. Он пояснил это стремлением Минска снять напряженность в регионе.

Недавно Россия начала доставлять в Беларусь на авиабазу «Мачулищи» военные грузы самолетами Ил-76, пишет портал Militarnyi. К перевозкам привлекли и тяжелый транспортный самолет Ан-124-100.

Авиабаза «Мачулищи» — одна из немногих в Беларуси способна принимать военные транспортные самолеты большой грузоподъемности. С начала полномасштабного вторжения России в Украину эта авиабаза стала местом базирования российских военных. Активность российской транспортной авиации зафиксировали аналитики AviVector.

«В июне 2025 года российская транспортная авиация начала полеты на белорусские аэродромы в связи с запланированными на осень этого года российско-белорусскими учениями «Запад-2025». Мы визуализировали некоторые из недавних рейсов в и из Беларуси и будем продолжать информировать вас о поступлении новых рейсов», — пишет AviVector.

Вопрос о возможном прямом участии Беларуси в войне России против Украины обсуждается с начала полномасштабного вторжения российской армии. Впрочем, вряд ли страна-агрессор рассматривает Минск как серьезного военного союзника, считают в Службе внешней разведки Украины. Армия Беларуси немногочисленна, плохо оснащена и подготовлена. А экономика страны полностью зависит от России.

«Когда в 2022 году у России, которая планировала закончить войну «за три дня», появились проблемы с вооружением, Беларусь передала им все что могла, со своих складов: боеприпасы, технику — Т-72, БМП-2, прицелы, бронежилеты, шлемы, станки. Теперь они наладили еще производство боеприпасов, которых не хватает России. Реактивные, ствольные — все, что нужно для войны. Белорусский ВПК стал приложением российского. Около 80% белорусских предприятий ВПК интегрированы в российский ВПК. Это фактически одна база», — прокомментировал глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко.

Тем не менее, вторжение российской армии со стороны Беларуси в Украину или в страны Балтии — один из наиболее вероятных сценариев. Глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль предупредил, что Россия готовится к атаке на территорию страны-члена НАТО. Кремль стремится расширить свое влияние любой ценой, считает он.

Москва готовится проверить на прочность статью 5-го договора НАТО о коллективной обороне.

По мнению главы разведки ФРГ, для этого России не нужны масштабные бомбардировки. Достаточно послать в Эстонию «зеленых человечков» по примеру аннексии Крыма якобы для защиты русского меньшинства. И дальше наблюдать — действительно ли президент США отправит американских солдат через Атлантику на защиту партнера по НАТО.

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