Financial Times: Иранский режим висит на волоске
- 16.06.2025, 16:36
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Все зависит от внутренних политических процессов.
Иран столкнулся с самой серьезной угрозой за десятилетия: Израиль нанес серию массированных ударов по территории республики, уничтожив высшее военное руководство, ключевые ядерные объекты и объекты энергетической инфраструктуры, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).
Ситуация сравнима с ирано-иракской войной 1980-х годов, когда Иран сражался «с пустыми руками». Но теперь страна не только изолирована, но и под натиском одной из самых технологически развитых армий мира. Израильские ВВС заявили о полном контроле над воздушным пространством над Тегераном.
Высшее руководство Ирана, во главе с 86-летним аятоллой Али Хаменеи, столкнулось с экзистенциальным кризисом. Однако, несмотря на ослабление армии и деморализацию населения, режим продолжает оказывать сопротивление. Иран уже запустил несколько ракет по Израилю: одна из них поразила район штаб-квартиры Минобороны в Тель-Авиве.
На фоне экономического кризиса и внутреннего недовольства, у режима остается мало реальных вариантов: либо пойти на соглашение с США по ядерной программе, либо продолжать войну. Пока что Иран воздерживается от удара по американским базам и не перекрывает Ормузский пролив, опасаясь втянуть в конфликт США.
Аналитики полагают, что выживание режима зависит не от силы ударов, а от внутренних политических процессов. Возможности заменить власть внутри страны или извне практически отсутствуют.
«Они хотят продержаться как можно дольше, надеясь на дипломатическую развязку», — считает эксперт Chatham House Санам Вакил.