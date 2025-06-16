Politico: Трамп может ударить по России санкциями в ближайшие недели
- 16.06.2025, 16:48
Лидеры стран G7 будут пытаться убедить президента США действовать решительно.
Во время саммита Большой семерки лидеры стран могут убедить президента США Дональда Трампа отбросить колебания и усилить санкционное давление на Россию. Об этом изданию Politico рассказал Фред Флейц, бывший помощник Дональда Трампа по нацбезопасности.
По его словам, президент США чувствует неуважение со стороны Владимира Путина из-за отказа российского диктатора серьезно относиться к мирным переговорам с Украиной.
«Есть большая вероятность того, что в течение следующих нескольких недель Трамп прекратит дипломатию и ударит по России санкциями. Но он будет держать двери открытыми для возобновления переговоров», - сказал экс-помощник Трампа по нацбезопасности Фред Флейц в комментарии изданию.
Анализируя подготовку к саммиту G7 в Канаде, издание пишет, что лидеры этих стран будут пытаться использовать настроение Трампа и продвинуть предложение Еврокомиссии по снижению ценового потолка на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
Авторы статьи напоминают, что накануне саммита ЕС активизировал свою позицию в вопросе усиления санкций против России и что их поддерживает Великобритания. В то же время, многое будет зависеть от настроения Трампа. Журналисты пишут, что он будет ожидать проявлений уважения лидеров к нему. Фред Флейц добавил, что Трамп испытывает «ненависть» к ЕС, что является риском для поддержки позиции европейцев.