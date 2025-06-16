«Ленд-лиз от россиян прибыл»: ВСУ захватили вражескую позицию
- 16.06.2025, 17:11
Взяли пленного и трофеи.
Бойцы группы «MOROK» 225-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины захватили позицию российских оккупантов, взяв в плен гранатометчика противника и захватив исправный автоматический гранатомет АГС-17 вместе с боеприпасами.
Об этом сообщила служба по связям с общественностью подразделения на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук», опубликовав соответствующее видео, снятое украинскими защитниками.
На видеозаписи показано, как военнослужащие возвращаются на свою позицию в лесном массиве с трофеями.
В комментарии к публикации, в частности, говорится: «Ленд-лиз от россиян — прибыл лично… Обменный фонд пополнили, позицию разогрели…».