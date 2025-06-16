В Колумбии заметили НЛО, двигавшийся «с огромной скоростью и свободой» 9 16.06.2025, 17:17

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Таинственная сфера попала на видео.

Таинственный металлический шар был запечатлен парящим над полем в Колумбии, всего через два месяца после того, как местные жители обнаружили похожий объект, который многие называют НЛО.

Таинственная сфера летала 7 июня над полем сахарного тростника в Юмбо. На видео, которое сняли местные жители, видно, как сфера зигзагообразно движется и маневрирует, пишет Daily Mail.

Очевидцы описали объект как «двигавшийся с огромной скоростью и свободой».

Но скептики заявили, что таинственный объект – это воздушный шар, или же видео и вовсе фальшивое и создано с помощью искусственного интеллекта.

Исследователь НЛО Хайме Моссан, чьи исследования вызывают споры уже почти десятилетие, опубликовал видео на своем шоу Maussan Television.

Он описал сферу как «вероятно, не отсюда» и предположил, что это может быть технология, которой люди пока не владеют.

«Когда рабочие исследовали посевы, появилась эта сфера, и они смогли запечатлеть ее с помощью самого современного оборудования. Изображения действительно необычные», — сказал Мауссан. Он добавил, что последняя сфера оказалась почти идентичной первой, найденной в Буге, примерно в 43 милях от Юмбо.

Ученые, проанализировавшие последнее видео, заявили, что объект излучает электромагнитное поле, генерирует сильное тепло и может обладать антигравитационными свойствами.

«Мы считаем, что эти сферы исследуют нас, наблюдают за нами, возможно, ищут первую из обнаруженных в Буге. Можем ли мы быть на пути к контакту? Это необычный вопрос, который мы должны задать себе сегодня», — сказал Мауссан.

Первая сфера, найденная 2 марта местными жителями, весила около 4,5 фунтов и была описана как «меющая температуру холодильника при прикосновении, но выделяющая сильное тепло».

Ученые, исследовавшие сферу Буги, заявили, что она состоит из 18 микросфер, окружающих центральное ядро, — такую конфигурацию некоторые называют «чипом».

Однако доктор Джулия Моссбридж с кафедры физики и биофизики Университета Сан-Диего усомнилась в подлинности сферы, назвав ее «рукотворным арт-проектом».

Мексиканский инженер Родольфо Гарридо рассказал, что его команда взвешивала сферу много раз и с удивлением обнаружила, что она становилась тяжелее: с 16 до 20, а затем до 22 фунтов, не меняясь в размерах.

Гарридо объяснил, что это явление может быть связано со способностью объекта манипулировать гравитацией и генерировать собственное электромагнитное поле, что позволяет ему становиться легче или тяжелее по желанию.

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