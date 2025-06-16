Австралия обсудит с ЕС новое оборонное соглашение 16.06.2025, 17:21

Глава Еврокомиссии считает что стороны «разделяют общие ценности».

Австралия готовится к официальным переговорам о присоединении к новому соглашению по вопросам безопасности и обороны с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр Энтони Албанезе, прибывший в Канаду для участия в саммите G7, пишет The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Стороны планируют обсудить возможное сотрудничество в области военных учений, кибербезопасности, борьбы с терроризмом, противодействия иностранному вмешательству, а также в сфере оборонной промышленности и критически важных технологий.

Ранее Австралия скептически относилась к инициативе, озвученной ЕС на церемонии в Риме в прошлом месяце. Однако, по словам Албанезе, теперь правительство «входит в переговоры конструктивно», подчеркивая, что укрепление отношений может принести не только стратегические, но и экономические выгоды.

ЕС уже имеет аналогичные соглашения с Японией, Южной Кореей и Великобританией. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Австралия и ЕС «разделяют общие ценности».

Параллельно обсуждаются оборонные проекты и с Канадой. Албанезе встретился с премьером Марком Карни — они обсудили участие Канады в сотрудничестве в области передовых военных технологий. Также рассматривались совместные проекты, включая радиолокационную систему на севере Америки.

Переговоры проходят на фоне растущей напряженности в мире, особенно из-за конфликта между Израилем и Ираном.

В ходе визита Албанезе также проведет встречи с лидерами Японии, Южной Кореи, Германии, Франции и США. Ожидается, что в переговорах с президентом США Дональдом Трампом он поднимет вопрос об отмене пошлин на австралийскую сталь и алюминий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com