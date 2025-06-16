У здания Национального банка снова наблюдается ажиотаж 6 16.06.2025, 17:29

1,066

Люди массово покупают юбилейные банкноты.

У здания Национального банка снова наблюдается ажиотаж — люди массово покупают юбилейные банкноты, посвященные «80-летию Победы».

В пресс-службе Нацбанка сообщили, что только за три дня продали 1647 купюр на общую сумму почти 198 тысяч рублей.

Памятная банкнота номиналом 80 рублей продается по цене 120 рублей. Первую партию раскупили очень быстро, поэтому с 11 июня завезли вторую.

Это те самые банкноты, ради которых люди стояли в огромной очереди и дежурили по ночам. В мае также был введен лимит — до пяти банкнот в одни руки, отчего некоторые покупатели приводили с собой родственников, чтобы купить больше экземпляров.

Купюра выполнена в розовом цвете. На лицевой стороне нарисован монумент «Мужество» в Брестской крепости, а на оборотной — рука матери с ребенком, национальный орнамент, «Ворота Минска» и цветок яблони. Всего напечатано 80 тысяч таких банкнот.

Кроме того, в продажу поступили памятные монеты, также посвященные тому же юбилею. Среди них:

серебряная монета номиналом 20 рублей (тираж — 2500 штук);

медно-никелевая монета номиналом 1 рубль (тираж — 5000 штук).

Коллекционеры продолжают стоять в очередях, чтобы получить эти эксклюзивные экземпляры.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com