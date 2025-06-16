Латвия запретила въезд известным путинистам

Латвия запретила въезд известным путинистам2
- 16.06.2025, 17:36
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Не повезло пропагандистке Андреевой и актеру Прилучному.
Латвия закрыла въезд в страну для российской пропагандистки Екатерины Андреевой и актера Павла Прилучного.
Об этом в соцсети Х сообщила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.
Esmu pieņēmusi lēmumu iekļaut Krievijas pilsoņus Pāvelu PRILUČNIJU un Jekaterinu ANDREJEVU Latvijai nevēlamo personu sarakstā un noteikt aizliegumu viņiem ieceļot 🇱🇻 uz nenoteiktu laiku. Lēmums pieņemts saskaņā ar Imigrācijas likuma 61.p. 2.daļu.— Baiba Braže (@Braze_Baiba) June 16, 2025
«Я приняла решение о включении граждан РФ Павла Прилучного и Екатерины Андреевой в список нежелательных для Латвии лиц и о введении им запрета на въезд в Латвию на неопределенный срок. Решение принято в соответствии со частью 2 статьи 61 Закона об иммиграции», – написала глава МИД Латвии.
Ранее в СМИ появилась информация, что ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева беспрепятственно путешествует по Европе благодаря гражданству Гондураса и Черногории. Последнее она получила в 2011 году за «особые заслуги» перед страной. После этого премьер-министр Черногории Милоико Спаич заявил, что страна пересмотрит все решения о присвоении почетного гражданства.