Работников завода в Речице стали отправлять в отпуск за свой счет 2 16.06.2025, 17:42

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Проблема возникла из-за заказчиков из России.

Работников Речицкого метизного завода начали отправлять в отпуск за свой счет. Пока что отпуска небольшие.

«Людей отправляют на два дня в месяц за свой счет, но премии пока не урезали. Загрузка упала примерно на треть, заказов стало меньше. Уже есть простои», — рассказал «Флагштоку» источник, связанный с предприятием.

Как рассказали журналистам, проблема возникла из-за заказчиков из России: сперва они заключили контракт, а потом отказались выполнять обязательства. На российский рынок пришли конкуренты из Китая, которые и перехватили у Речицкого завода масштабный заказ:

«Бросили завод на 6 или 7 миллионов долларов».

Сбыт продукции на предприятии уменьшился. Среди работников ходят слухи, что руководство хочет избавится от нескольких сотен работников. Однако сокращать их не хотят, чтобы не выплачивать компенсацию, поэтому ждут, чтобы люди уволились сами.

В такую же ситуацию, кстати, попал и Белорусский металлургический завод — на российском рынке, на который он арендуется, произошло падение сбыта металлопроката.

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