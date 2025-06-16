закрыть
16 июня 2025, понедельник, 18:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В итальянском клубе 10 футболистов слегли с отравлением после важного матча

  • 16.06.2025, 18:18
В итальянском клубе 10 футболистов слегли с отравлением после важного матча

Команда борется за место в Серии B.

В «Салернитане», которая борется за выживание во втором дивизионе чемпионата Италии (Серия B), у 16 человек, включая не менее десяти футболистов, были выявлены симптомы пищевого отравления. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Команда 15 июня проиграла в Генуе «Сампдории» в первом матче со счетом 0:2. На обратном пути в Салерно у игроков появились симптомы отравления. В команде связывают это с едой, предоставленной отелем в Генуе, где игроки останавливались перед матчем.

По прибытии в Салерно часть команды госпитализировали, некоторых уже успели выписать, но утреннюю тренировку отменили.

Клуб попросил перенести ответный матч с «Сампдорией», запланированный на пятницу, 20 июня.

«Салернитана» по итогам сезона стала 16-й в Серии B, «Сампдория» — 17-й.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Генеральная битва
Генеральная битва Зеэв Ханин
Свободное слово — это мощное оружие
Свободное слово — это мощное оружие Наталья Радина
За что режим убивает Викторию Кульшу
За что режим убивает Викторию Кульшу Ирина Халип
Как ответить Орбану
Как ответить Орбану Петр Олещук