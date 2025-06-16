«Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай, но в облет
- 16.06.2025, 18:41
А что будет со стоимостью билетов?
На фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ и обратно «Белавиа» сообщила, что не собирается отменять вылеты в Дубай. Самолеты курсируют в обход опасных территорий, стоимость билетов из-за этого не изменится.
Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно.
Самолеты «Белавиа» летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. При этом воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте для дозаправки.
В авиакомпании сообщили, что, несмотря на финансовые потери для себя, не станут повышать стоимость билетов.
— «Белавиа» продолжает выполнять рейсы в Эмираты, пусть и с дополнительными расходами, но без дополнительных денежных сборов, — отметил гендиректор Игорь Чергинец.
Корректировка маршрута повлекла за собой увеличение полетного времени, а также изменения в расписании, о которых пассажиры рейсов и туристические операторы были уведомлены.
Рейс Минск-Дубай-Минск выполняется на самолетах Boeing 737−800. Время в пути с учетом технической посадки и дозаправки в среднем составит 9 часов 30 минут.
Ближайший рейс состоится во вторник, 17 июня. Вылет из Минска, как и прежде, запланирован на 04.25 утра. Вылет из Дубая перенесен на 16.10 (время местное).
Сейчас на рейсе из Минска в Дубай (на 17 июня) значится 179 пассажиров. Из Дубая в Минск загрузка 100% — 189 пассажиров.
Напомним, ряд авиакомпаний приостановил или отменил полеты через воздушное пространство некоторых ближневосточных стран из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем. В частности, эмиратская компания Flydubai поставила на паузу полетную программу в Минск и Санкт-Петербург — до 17 июня включительно.