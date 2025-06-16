«Белавиа» продолжит выполнять рейсы в Дубай, но в облет 16.06.2025, 18:41

А что будет со стоимостью билетов?

На фоне новостей об отмене рейсов иностранными авиакомпаниями в ОАЭ и обратно «Белавиа» сообщила, что не собирается отменять вылеты в Дубай. Самолеты курсируют в обход опасных территорий, стоимость билетов из-за этого не изменится.

Чтобы обеспечить выполнение рейсов, авиакомпания скорректировала маршрут из Минска в Дубай и обратно.

Самолеты «Белавиа» летают в обход территорий, потенциально опасных для гражданской авиации. При этом воздушные суда делают техническую остановку в Ташкенте для дозаправки.

В авиакомпании сообщили, что, несмотря на финансовые потери для себя, не станут повышать стоимость билетов.

— «Белавиа» продолжает выполнять рейсы в Эмираты, пусть и с дополнительными расходами, но без дополнительных денежных сборов, — отметил гендиректор Игорь Чергинец.

Корректировка маршрута повлекла за собой увеличение полетного времени, а также изменения в расписании, о которых пассажиры рейсов и туристические операторы были уведомлены.

Рейс Минск-Дубай-Минск выполняется на самолетах Boeing 737−800. Время в пути с учетом технической посадки и дозаправки в среднем составит 9 часов 30 минут.

Ближайший рейс состоится во вторник, 17 июня. Вылет из Минска, как и прежде, запланирован на 04.25 утра. Вылет из Дубая перенесен на 16.10 (время местное).

Сейчас на рейсе из Минска в Дубай (на 17 июня) значится 179 пассажиров. Из Дубая в Минск загрузка 100% — 189 пассажиров.

Напомним, ряд авиакомпаний приостановил или отменил полеты через воздушное пространство некоторых ближневосточных стран из-за эскалации напряженности между Ираном и Израилем. В частности, эмиратская компания Flydubai поставила на паузу полетную программу в Минск и Санкт-Петербург — до 17 июня включительно.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com