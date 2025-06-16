Саммит G7: какие темы будут обсуждать лидеры стран 16.06.2025, 19:10

От Украины до Ближнего Востока.

На фоне глобальной напряженности и торговых конфликтов лидеры стран G7 собрались в Канаде, чтобы обсудить ключевые мировые вопросы — от экономических тарифов до войны на Ближнем Востоке и поддержки Украины. Центральной фигурой саммита — президент США Дональд Трамп, чьи решения вызывают озабоченность у многих союзников, пишет The Washington Post (перевод — сайт Charter97.org).

Основная задача саммита — убедить Трампа в необходимости смягчить торговые пошлины и поддержать союзников в конфликтах, в частности — на Ближнем Востоке и в Украине. Однако лидеры, включая премьер-министра Канады Марка Карни, стараются избегать прямой конфронтации, опасаясь непредсказуемой реакции американского лидера.

Карни, впервые принимающий участие в саммите как глава правительства, особенно заинтересован в нормализации отношений — почти 80% канадского экспорта уходит в США, а недавние тарифы нанесли ущерб экономике страны. Несмотря на жесткие заявления Трампа, включая угрозу сделать Канаду 51-м штатом США, Карни ищет дипломатичный подход и выступает за расширение международного сотрудничества без изоляционизма.

На фоне отказа от совместного коммюнике и обхода темы климата, лидеры сосредоточатся на менее конфликтных аспектах — таких как борьба с лесными пожарами и гуманитарные инициативы. Также ожидаются закулисные встречи, в том числе президента Украины Владимира Зеленского с Трампом.

В условиях, когда Трамп остается одним из самых влиятельных политиков на саммите, G7 балансирует между сотрудничеством и осторожной дистанцией.

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