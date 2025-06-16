Под Слонимом сгорел лес на 168 тысяч рублей 1 16.06.2025, 19:18

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Виноват может быть один курильщик.

В Слонимском районе выгорели 40 соток лесной территории, где валили деревья — ущерб составил 168 тысяч рублей. Выяснилось, что там курил один из рабочих, рассказали в управлении Следственного комитета по Гродненской области.

Около деревни Бояры Слонимского района 15 мая случился пожар. Огонь уничтожил 40 соток (0,4 га) «лесной подстилки и живого напочвенного покрова».

В момент пожара в лесу был введен запрет на его посещение.

«По данным следствия, днем ранее в лесном массиве трое работников индивидуального предпринимателя осуществляли валку леса по договору. Один из мужчин, 44-летний помощник вальщика, признался, что курил и бросал окурки на землю, допустив, что мог выбросить непотушенный», — рассказали в УСК.

Экспертиза показала, что пожар произошел из-за внешнего источника огня — окурка или спички. Очаг возгорания находится как раз в месте с выжженной растительностью — там, где заготавливали лес.

В отношении помощника вальщика леса возбуждено уголовное дело за уничтожение либо повреждение леса, древесно-кустарниковой растительности по неосторожности (ст. 276 УК). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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