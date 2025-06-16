Конфликт на Ближнем Востоке: хватит ли США нефти в случае перебоев поставок? 16.06.2025, 19:23

У американцев есть стратегический резерв.

США располагают достаточными резервами нефти для реагирования на возможные перебои поставок из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Объем нефти в Стратегическом нефтяном резерве (SPR) США составляет более 402 млн баррелей, что позволяет покрыть 23,8 недели чистого импорта — заметно выше среднего уровня в 17,1 недели с 2009 года.

Хотя физические запасы находятся на самом низком уровне за последние 30 лет, рост добычи нефти в США и сокращение импорта укрепили энергетическую безопасность страны. Сейчас США импортируют чуть более 2 млн баррелей нефти в день, тогда как в 2007 году этот показатель достигал 10 млн баррелей.

С 2017 по 2023 годы часть запасов продавалась в соответствии с решениями Конгресса, в том числе для стабилизации рынка после вторжения России в Украину. Однако с середины 2023 года началось постепенное пополнение резервов.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), страны-участницы располагают более 1,2 млрд баррелей экстренных запасов. Это укрепляет позиции США в случае энергетического кризиса.

Несмотря на то что нефтеперерабатывающие заводы США зависят от определенных сортов нефти, импорт которых остается необходимым, страна в целом готова справиться с потенциальными перебоями поставок из Персидского залива, если только они не окажутся длительными и масштабными.

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