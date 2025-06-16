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Белорус Шпилевский возглавил нижегородский «Пари НН»

  • 16.06.2025, 19:35
Белорус Шпилевский возглавил нижегородский «Пари НН»

Ранее пост главного тренера этого клуба покинул белорус Виктор Гончаренко.

Белорусский специалист Алексей Шпилевский назначен на пост главного тренера «Пари НН» (Россия, Д1). Контракт рассчитан на три года.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Ранее стало известно, что команда из Нижнего Новгорода выступит в РПЛ.

В тренерский штаб Шпилевского войдут Омер Эрбай, белорус Александр Колоцей, Христос Пападопулос и Адаму Адамос.

Последним местом работы Шпилевского является «Арис» (Кипр, Д1).

Ранее пост главного тренера «Пари НН» покинул белорус Виктор Гончаренко.

В сезоне-2024/25, в котором формально команда не удержалась в российской премьер-лиге, «Пари НН» по итогам стыковых матчей был слабее «Сочи» (2:1, 1:3).

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