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В Могилевской области хотят построить хранилище ядерных отходов

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  • 16.06.2025, 19:49
В Могилевской области хотят построить хранилище ядерных отходов

Стало известно, когда площадка может появиться.

В Госатомнадзоре сказали, когда площадка захоронения отходов ядерного топлива в Могилевской области будет в приоритете сообщили на «Беларусь 1».

В сюжете отметили, что в 2003 годы были введены в эксплуатацию хранилища ядерного топлива колодезного типа, которые на данный момент являются одними из наиболее безопасных. Каждый радионуклид, в зависимости от его активности (альфа, бета, гамма, нейтронные источники), помещают в свой колодец. Колодцы, где хранятся альфа-, бета-источники - пятиметровые шахты, в которых установлена емкость в виде кастрюли, куда сбрасываются источники. А в специальных колодцах размещаются высокоактивные источники

- Колодцы позволяют извлечь радионуклиды для дальнейшей транспортировки в новый пункт захоронения радиоактивных отходов, который планируется построить в Беларуси, - подчеркнул начальник специализированного предприятия КУП «Экорес» Сергей Шпунников.

В апреле в Госатомнадзоре назвали три возможные площадки по созданию захоронения отходов. Одна из них находится недалеко от действующей АЭС, вторая - в Могилевской области. Если на Могилевщине будет строится еще одна атомная станция, то эта площадка будет в приоритете. А третий вариант – пункт захоронения в Полесском радиационно-экологическом заповеднике. Это та территория, которая больше всего пострадала от аварии на ЧАЭС и не используется из-за своей загрязненности.

Ожидается, что пункт захоронения радиоактивных отходов в Беларуси появится в 2030 году.

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