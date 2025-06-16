Гражданка Бурунди пыталась попасть из Беларуси в Польшу по паспорту сестры 16.06.2025, 20:08

Не получилось.

В пункте пропуска «Брест» 11 июня пограничники задержали гражданку Бурунди, которая пыталась выехать в Польшу по чужому документу. На проверку она предъявила паспорт гражданина Бельгии, вызвавший сомнения у сотрудников погранконтроля.

Как рассказали в ГПК, паспорт направили на специальную экспертизу, которая установила: документ подлинный, но принадлежит другому человеку. Выяснилось, что девушка — не гражданка Бельгии, а жительница Республики Бурунди. По ее словам, получить шенгенскую визу по собственному паспорту ей не удалось, поэтому она решила воспользоваться документами сестры.

Попытка пересечения границы по чужому документу обернулась задержанием. Против нарушительницы начат административный процесс по факту попытки незаконного пересечения границы. Помимо крупного штрафа до 100 базовых величин, девушке грозит еще и уголовная ответственность — за использование заведомо подложного документа.

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