Foreign Policy: Как может закончиться война между Израилем и Ираном 16.06.2025, 20:23

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Возможные сценарии.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется, чтобы ослабить его ядерную программу и армию, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

Первый вариант — ограниченное противостояние. Иран может нанести несколько демонстративных ударов по Израилю, чтобы сохранить лицо перед внутренней аудиторией, а затем согласиться на перемирие при посредничестве США.

Второй сценарий — международное давление на Израиль. Иран может нанести отдельные удары по территории Израиля без серьезного ущерба в то время как США и Европа будут настаивать на прекращении огня. Особенно важна позиция Вашингтона, и если бывший президент США Дональд Трамп окажет давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив может свернуть операцию раньше запланированного срока.

Третий — эскалация в региональную войну. Иран может атаковать американские базы, считая США соучастником израильских ударов. Это может втянуть Вашингтон в конфликт, что приведет к ударам по иранским объектам в Ираке, Йемене и других странах региона.

Наконец, самый мрачный вариант — затяжной конфликт. Даже если массированные удары прекратятся, обе стороны могут перейти к низкоинтенсивной войне с регулярными диверсиями, ударами дронов и кибератаками. В этом случае конфронтация рискует затянуться на годы.

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