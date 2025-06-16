Foreign Policy: Как может закончиться война между Израилем и Ираном
- 16.06.2025, 20:23
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Возможные сценарии.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет наносить удары по Ирану столько, сколько потребуется, чтобы ослабить его ядерную программу и армию, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Первый вариант — ограниченное противостояние. Иран может нанести несколько демонстративных ударов по Израилю, чтобы сохранить лицо перед внутренней аудиторией, а затем согласиться на перемирие при посредничестве США.
Второй сценарий — международное давление на Израиль. Иран может нанести отдельные удары по территории Израиля без серьезного ущерба в то время как США и Европа будут настаивать на прекращении огня. Особенно важна позиция Вашингтона, и если бывший президент США Дональд Трамп окажет давление на израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Тель-Авив может свернуть операцию раньше запланированного срока.
Третий — эскалация в региональную войну. Иран может атаковать американские базы, считая США соучастником израильских ударов. Это может втянуть Вашингтон в конфликт, что приведет к ударам по иранским объектам в Ираке, Йемене и других странах региона.
Наконец, самый мрачный вариант — затяжной конфликт. Даже если массированные удары прекратятся, обе стороны могут перейти к низкоинтенсивной войне с регулярными диверсиями, ударами дронов и кибератаками. В этом случае конфронтация рискует затянуться на годы.