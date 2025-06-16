В Украине создали новую систему РЭБ Algiz AM 16.06.2025, 20:34

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Она «глушит» вражеские дроны Mavic.

Украинские разработчики создали новое средство радиоэлектронной борьбы Algiz AM для «глушения» дронов Mavic российских оккупантов. Об этом сообщил кластер оборонных технологий Brave1, созданный Министерством цифровой трансформации Украины.

В ведомстве заявляют, что Algiz AM является высокотехнологичной системой РЭБ, способной эффективно подавлять каналы связи «мавиков», являющиеся одними из самых «распространенных инструментов на поле боя».

Brave1 приводит следующие характеристики новой украинской разработки:

→ изменяет направление излучения на 360 градусов, оперативно реагируя на угрозы;

→ оснащен дистанционным управлением – операторы могут работать из укрытия;

→ мобильная платформа обеспечивает быстрое развертывание и маневренность в полевых условиях.

«Brave1 поддержал команду разработчиков с прохождением кодификации – это ускорило путь к внедрению в подразделениях Сил обороны. Также кластер помог наладить эффективное взаимодействие производителя с военными, что позволило усовершенствовать средство в соответствии с реальными потребностями фронта», – добавляют в сообщении.

По словам Brave1, эти системы уже применяются на передовой. Название Algiz происходит от одноименной скандинавской руны, символизирующей защиту.

Дроны Mavic китайской марки DJI активно используются украинскими защитниками и захватчиками на протяжении полномасштабной войны.

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